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Maç biter bitmez paylaştılar! TFF'den Galatasaray'a moral mesajı

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TFF, Sparta Prag'a elenen temsilcimiz Galatasaray'a maç sonrası Avrupa'da yaptığı katkılardan dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya geldi.

TFF MORAL MESAJI YAYIMLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'ya veda eden Galatasaray'a bu güne kadar yaptığı katkılardan dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

TFF'den yapılan açıklamada, "Ülke puanına yaptığı katkılar sebebiyle temsilcimiz Galatasaray'a teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Maç biter bitmez paylaştılar! TFF'den Galatasaray'a moral mesajı

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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