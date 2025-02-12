Maç başka ülkeye taşınabilir! Avrupa'nın göbeğinde stat krizi

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Union-Ajax maçı oynanacak. UEFA maç hakkında önemli bir karar aldı.

UEFA, yarın Avrupa Ligi'nde oynanacak Union-Ajax maçının öngörüldüğü üzere Brüksel'deki Roi Baudouin Stadı'nda oynanamayacağını açıkladı. Aşırı yağmur nedeniyle bozulan zeminde UEFA bu maçın oynanamayacağını Belçika takımına bildirip, yeni saha bulunmasını istedi. Ev sahibi konumundaki Union'un yakın yerlerdeki stat sahiplerinden olumlu geri dönüş alamadığı takdirde UEFA, maçı baska bir ülkeye taşıyacak. Kesin kararın bu akşamüstü alınması bekleniyor.