Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! Yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküp doğalgaz tedarik edilecek

Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! İşte tedarik edilecek miktar
Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı

Radara anbean yansıdı! İstanbul hava sahasında büyük kaos
Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

İşte son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

Maç başka ülkeye taşınabilir! Avrupa'nın göbeğinde stat krizi

Maç başka ülkeye taşınabilir! Avrupa'nın göbeğinde stat krizi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Union-Ajax maçının Brüksel'deki Roi Baudouin Stadı'nda oynanamayacağına karar verildi. Aşırı yağmur nedeniyle bozulan zeminde maçın oynanamayacağını belirten UEFA, ev sahibi takım Union'a yeni saha bulunması talimatı verdi. Union'un yakın yerlerdeki stat sahiplerinden olumlu geri dönüş alamaması durumunda, UEFA maçı başka bir ülkeye taşımayı planlıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Union-Ajax maçı oynanacak. UEFA maç hakkında önemli bir karar aldı.

UEFA, yarın Avrupa Ligi'nde oynanacak Union-Ajax maçının öngörüldüğü üzere Brüksel'deki Roi Baudouin Stadı'nda oynanamayacağını açıkladı. Aşırı yağmur nedeniyle bozulan zeminde UEFA bu maçın oynanamayacağını Belçika takımına bildirip, yeni saha bulunmasını istedi. Ev sahibi konumundaki Union'un yakın yerlerdeki stat sahiplerinden olumlu geri dönüş alamadığı takdirde UEFA, maçı baska bir ülkeye taşıyacak. Kesin kararın bu akşamüstü alınması bekleniyor.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
img

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
img

İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor
img

Yeni dizisindeki rolüne tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Napoli'nin 'nankörler' listesine girecek: Osimhen'in yeni takımını duyurdular

"Nankörler" listesine girecek: Osimhen'in yeni takımını duyurdular
FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

FIFA'dan devrim gibi karar
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık

Evde kemikleri bulunan kadının komşusundan akılalmaz sözler
Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi

Yeşilçam yıldızı yığılıp kaldığı yerde 2 saat ambulans bekledi
Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Tartıştığı eşini boğarak öldürdü mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.