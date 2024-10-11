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Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı

Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı
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Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, 39 yaşında aktif futbol kariyerine son verdi.

Bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, aktif futbol kariyerini noktaladı.

KARİYERİNİ NOKTALADI

39 yaşındaki Podolski, formasını giydiği Gornik Zabrze ve futbola altyapısından yetiştiği Köln'ün organize ettiği jübile maçında kariyerine veda etti. Karşılaşmaya Gornik Zabrze forması ile başlayan Podolski, daha sonra Köln forması giydi.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor

Lukas Podolski Galatasaray Futbol Spor

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