Lukaku, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında 40. dakikada bu sezonki ilk golünü attı

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Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku, bu sezonki ilk golünü Alanyaspor'a karşı attı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerin ilk golü Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku'dan geldi. Bu sezon 2. kez 11'de maça başlayan Lukaku, ligde toplam 7 maçta süre alırken ilk kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 40. dakikasında Levent Mercan'ın sol kanattan sert ortasında ceza sahası içinde 33 yaşındaki futbolcu, tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

Romelu Lukaku, karşılaşmanın 81. dakikasında yerini Vedat Muriqi'e bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı