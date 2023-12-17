Üye Girişi
Haberler

Luka Doncic'in triple-double performansıyla Dallas Mavericks Portland Trail Blazers'ı mağlup etti

Güncelleme:
Abone Ol

Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 131-120 mağlup etti. Sloven yıldız Luka Doncic 40 sayı, 12 ribaund ve 10 asistlik triple-double performansıyla galibiyetin mimarı oldu.

Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 131-120 mağlup etti. Sloven yıldız Luka Doncic 40 sayı, 12 ribaund ve 10 asistlik triple-double performansıyla galibiyetin mimarı oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 10 müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Dallas Mavericks, konuk olduğu Portland Trail Blazers'ı 131-120 mağlup ederken, normal sezonda bu sene 25 maçında 16. galibiyetine ulaştı. Dallas'ın 24 yaşındaki Sloven yıldızı Luka Doncic, karşılaşmayı 40 sayı, 12 ribaund ve 10 asist ile tamamlarken, triple-double performansıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Ev sahibinde Anfernee Simons'un, 33 sayı, 8 ribaund ve 6 asistlik katkısı galibiyet için yeterli olmadı.

NBA'de Keegan Murray'ın kariyer gecesi

Sacramento Kings, konuk ettiği Utah Jazz'ı 125-104 mağlup etti. Mücadeleyi 47 sayı, 8 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile tamamlayan Keegan Murray, galibiyetin yanında kariyer gecesini de yaşadı. Murray, 47 sayı ile tamamladığı mücadeleyi 15'de 12 üçlük isabetiyle tamamladı ve bu alanlardaki rekorunu geliştirdi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Milwaukee Bucks: 146 - Detroit Pistons: 114

Charlotte Hornets: 82 - Philadelphia 76ers: 135

Cleveland Cavaliers: 127 - Atlanta Hawks: 119

Miami Heat : 118 - Chicago Bulls: 116

Minnesota Timberwolves: 127 - Indiana Pacers: 109

Golden State Warriors: 124 - Brooklyn Nets: 120

Denver Nuggets: 117 - Oklahoma City Thunder: 118

Portland Trail Blazers: 120 - Dallas Mavericks: 131

Sacramento Kings: 125 - Utah Jazz: 104

Los Angeles Clippers: 144 - New York Knicks: 122 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Portland Trail Blazers Sacramento Kings Dallas Mavericks Haberler

Bakmadan Geçme

Altın Kafes YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (12. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 88. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (159. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (76. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (17 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 17 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 ARALIK okullar tatil edildi mi, yarım gün mü? Bugün okul var mı, yok mu? 17 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? 2024 GÜNEŞ PATLAMASI NE KADAR SÜRECEK? Güneş patlaması ne zaman gerçekleşecek? Yeni Kuveyt Emiri kimdir, kaç yaşında? Kuveyt'in yeni emiri belli oldu mu? VALENCIA BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia vs Barcelona CANLI, kesintisiz, şifresiz İZLE! 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ 2024? 1 Ocak'ta okul var mı, yok mu, tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün? Tom Lockyer sağlık durumu nasıl? Bournemouth-Luton Town maçında bilinci kapanan Tom Lockyer ne durumda, iyileşti mi? BUGÜN (17 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 17 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 17 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title