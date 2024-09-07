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Luis Suarez Milli Takım Kariyerini Sonlandırdı

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Uruguaylı futbolcu Luis Suarez, Paraguay ile oynadıkları karşılaşmanın ardından milli takım kariyerini sonlandırdı. 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay ile Paraguay arasında oynanan maç 0-0 berabere bitti. Suarez, maçın ardından düzenlenen törenle milli takıma veda etti ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Uruguaylı futbolcu oyuncu Luis Suarez, Paraguay ile oynadıkları karşılaşmanın ardından milli takım kariyerini sonlandırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay ile Paraguay, Centenario Stadyumu'ndaki oynanan maçta 0-0 berabere kaldı. Bu müsabakayla birlikte Uruguaylı futbolcu Luis Suarez, milli takıma veda etti. Mücadelede 90 dakikada forma giyen Suarez, maçın ardından düzenlenen törenle emekli oldu. Deneyimli futbolcu töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Uruguay Milli Takımı ile 142 maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 69 kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Güney Amerika Milli Takım Luis Suarez Paraguay Uruguay Güncel Hakim Spor

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