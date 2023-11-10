Ludogorets Teknik Direktörü Dermendzhiev: Bu 3 puan bizi grupta iddialı duruma getirdi

Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev, "Bu 3 puan bizi tekrar grupta iddialı duruma getirdi. Genel olarak bu galibiyetten çok memnunuz. Fenerbahçe takımını tebrik ediyorum çok iyi bir takım ve çok iyi bir hocaları var. Onlara başarılar diliyorum" dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4'üncü maçında Ludogorets, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Dermendzhiev, "Bu 3 puan bizi tekrar grupta iddialı duruma getirdi. Genel olarak bu galibiyetten çok memnunuz. Fenerbahçe takımını tebrik ediyorum çok iyi bir takım ve çok iyi bir hocaları var. Onlara başarılar diliyorum. Bu maçta biz kalitemizi artırdık ama bu sadece bir maçtı. Bu kaliteyi pekiştirmek ve geliştirmek zorundayız. Oyuncularım benim beklediğim teknik disiplini yerine getirdiler. Şu anda grup ikincisi ile aramızda 1 puan var. Bu farkı kapatmak için elimizden geleni yapacağız. Trnava'daki maçtan mutlaka galip gelmeliyiz. Bütün maçlara galibiyet için çıkmalı ve 3 puan kazanmalıyız" şeklinde konuştu.