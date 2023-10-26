Ludogorets Teknik Direktörü Dermendjiev: Fenerbahçe Mükemmel Bir Takım

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Ludogorets'in teknik direktörü Georgi Dermendjiev, Fenerbahçe'nin mükemmel bir takım olduğunu söyledi. Dermendjiev, daha iyi bir maç çıkartabileceklerini düşündüğünü belirtti.

- Georgi Dermendzhiev: "Daha iyi bir maç çıkartabilirdik"

İSTANBUL - Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev, 3-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından, "Daha iyi bir maç çıkartabilirdik" dedi.

Bulgar ekibi Ludogorets, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin mükemmel bir takım olduğunu dile getiren Dhermendzhiev, "Fenerbahçe mükemmel bir takım. Bildiğiniz gibi ben de her zaman mükemmeliyetçi olmuşumdur, bu yüzden biz daha iyi bir maç çıkartabilirdik" şeklinde konuştu.

"Eşit bir futbol oynadık"

Fenerbahçe ile eşit bir oyun ortaya koyduklarını aktaran Dermendzhiev, "Eksik olan gollerdi. Siz beni eskiden de tanıyorsunuz. Ben ne zaman Ludogorets'in başındaysam Liverpool, Real Madrid gibi takımlarla oynarken oyun olarak onlardan üstün oyandık. Futbol böyle bir şey. Bence 3 gol olması kötü oldu. 2 bile çoktu. Eşit bir futbol oynadık" diye konuştu.

"Zeki futboldan memnunum"

Takımının oynadığı futbolun gelecek adına umut verici olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Zeki futboldan memnunum ilerisi için mutu veriyor ve daha iyi olabileceğimizi gösteriyor" ifadelerine yer verdi. Georgi Dermendzhiev, Fenerbahçe'nin inanılmaz bir takım olduğunu aktararak, "Onlar ne yapıyorsa alkışlayabilirim" diyerek sözlerini noktaladı.