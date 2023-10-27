Ludogorets'in hocası F.Bahçe'yi öve öve bitiremedi: Sadece alkışlayabilirim

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Ludogorets'in Teknik Direktörü Georgi Dermendjiev, Fenerbahçe'nin mükemmel bir takım olduğunu belirtti. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Dermendjiev, "Fenerbahçe inanılmaz ve çok iyi bir takım. Onlar ne yapıyorsa sadece alkışlayabilirim" dedi.

Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendjiev, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"EŞİT BİR OYUN OYNADIK"

Basın toplantısında konuşan 68 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe mükemmel bir takım. Fakat beni de tanıyorsunuz her zaman mükemmeliyetçi olmuşumdur. O yüzden daha da iyi bir maç çıkartabilirdik. Beni tanıyorsunuz, Ludogorets'te çok maçımızı izlediniz. Ben ne zaman Ludogorets'in başındaysam Liverpool ve Real Madrid gibi takımlarla oynarken bile onlardan üstün oynadık. 3-1 bizim için kötü oldu, 2-1 de çoktu. Bence eşit bir oyun oynadık" dedi.

"SADECE ALKIŞLAYABİLİRİM"

Son olarak rakibini öven Dermendjiev, "Fenerbahçe inanılmaz ve çok iyi bir takım. Onlar ne yapıyorsa sadece alkışlayabilirim" şeklinde konuştu.