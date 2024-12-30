Razvan Lucescu'ya 4 ay futboldan men cezası

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu ve 4 yardımcısı, AEK maçı sonrası otoparkta yaşananlardan dolayı 4 ay men cezası aldı.

MEN EDİLDİLER

AEK'e 1-0 yenildikleri maçın ardından otoparkta yaşananlara ilişkin uzun süren incelemeler; polis ve güvenlik kameralarından gelen görüntüler sonucu Razvan Lucescu ve yardımcıları Pantelis Konstanidis, Georgios Tsonakas, Georgios Theodoridis ve Athanasios Kapoulas'a 4 ay boyunca maçlardan men ve soyunma odasına girememe cezası verildi. Ayrıca bahsi geçen 5 isme 15 biner euro para cezası; PAOK kulübüne ise olaylar nedeniyle 40 bin euro para cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Razvan Lucescu ve yardımcıları, AEK'e 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında rakip taraftarlarla atışmış ve bu atışmalar şiddetlenerek otopark alanına da taşınmıştı. Razvan ve yardımcılarının, AEK taraftarlarını darp ettikleri öne sürülmüştü. İddiaların uzunca süre incelenmesi sonucu Razvan ve yardımcılarının darp ettiğine hükmedilerek bahsi geçen 5 isme 4 ay men cezası verildi.