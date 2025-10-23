Haberler

Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'a döndü

Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'a döndü
Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'a döndü
Güncelleme:
Galatasaray, babası kalp krizi geçiren yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın bugün yapılan antrenmanda yer alamadığını ve ülkesi Uruguay'a gittiğini duyurdu.

  • Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirdi.
  • Lucas Torreira özel izinli olarak Uruguay'a gitti.
  • Lucas Torreira bugünkü antrenmanda yer almadı.
  • Galatasaray, Lucas Torreira'nın Uruguay'a gittiğini resmi açıklamayla duyurdu.

Süper Lig devi Galatasaray, kulübün resmi sitesinden bir açıklama yaparak yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın ülkesi Uruguay'a gittiğini açıkladı.

TORREIRA ÜLKESİNE DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı camia yapılan açıklamayla, babası kalp krizi geçiren Uruguaylı futbolcunun bugün yapılan antrenmanda yer alamadığını ve özel izinli olarak ülkesine gittiğini belirtti.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Teknik direktör Okan Buruk, Bodo/Glimt karşılaşmasının ardından Lucas Torreira'nın durumunu açıklamış ve "Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Herkese elimi uzatmak, herkesle konuşmak ve dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman değil, saha dışındaki işler de vaktimizi alıyor. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum. Takımı ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini biliyoruz. Her şeye rağmen bu maçta oynamak istediğini konuşmalıyız. Bu birçok futbolcu için geçerli. Aynı şekilde Osimhen ve Icardi için de… Galatasaraylıları mutlu etmek istiyorlar. Adanmışlıklarını ve takıma nasıl sahip çıktıklarını konuşmak lazım. Bu değeri de taraftar onlara veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Elal
Haberler.com / Spor
500
