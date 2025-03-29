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Lucas Torreira, Beşiktaş'a Karşı 2. Golünü Attı

Lucas Torreira, Beşiktaş'a Karşı 2. Golünü Attı
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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a karşı attığı golle bu sezonki 2. golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 2. golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golünü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira kaydetti. Müsabakanın 45. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın pasında ceza sahası dışından vuruş yapan Torreira, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe derbisinden sonra 2. golünü attı.

Maça 11'de başlayan Lucas Torreira, 83. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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