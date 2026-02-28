Haberler

Lucas Torreira kaptan olarak sahaya çıktı

Lucas Torreira kaptan olarak sahaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta kaptanlık yaptı. Karşılaşmada Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı yedek kalırken, Torreira sahada kaptan olarak görev aldı.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Corendon Alanyaspor maçında sahaya kaptan olarak çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılarda, müsabakada 11'de görev alan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, sahada kaptan olarak yer aldı. Torreira, Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı'nın yedek başladığı karşılaşmada kaptanlık pazubendini taktı.

Osimhen'den, İlkay'a kaptanlık pazubendi jesti

30 yaşındaki futbolcu, 79. dakikada oyundan çıkarken, onun yerine oyuna giren İlkay Gündoğan pazubendini Victor Osimhen'e götürdü. Osimhen ise pazubendi İlkay'ın koluna taktı. 86. dakikada ise Mauro Icardi'nin oyuna dahil olmasıyla kaptanlık Arjantinli futbolcuya geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

Hamaney öldürüldü mü? Yeni açıklama Netanyahu'dan geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
İran'da mühimmat deposu vuruldu! Şiddetli patlamalar meydana geldi

Mühimmat deposunu vurdular!
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Trump'ın en sert muhalifi, İran saldırısına karşı çıktı

Trump'ın en sert muhalifi sözünü yine sakınmadı
IFAB, futbola getirilen yeni kuralları açıkladı! Çarpıcı değişiklikler var

Futbola yeni kurallar geldi! İşte yapılan tüm değişiklikler