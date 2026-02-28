Lucas Torreira kaptan olarak sahaya çıktı

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Corendon Alanyaspor maçında sahaya kaptan olarak çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılarda, müsabakada 11'de görev alan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, sahada kaptan olarak yer aldı. Torreira, Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı'nın yedek başladığı karşılaşmada kaptanlık pazubendini taktı.

Osimhen'den, İlkay'a kaptanlık pazubendi jesti

30 yaşındaki futbolcu, 79. dakikada oyundan çıkarken, onun yerine oyuna giren İlkay Gündoğan pazubendini Victor Osimhen'e götürdü. Osimhen ise pazubendi İlkay'ın koluna taktı. 86. dakikada ise Mauro Icardi'nin oyuna dahil olmasıyla kaptanlık Arjantinli futbolcuya geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı