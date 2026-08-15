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Hull City, Gourna-Douath'ı kadrosuna kattı

Hull City, Gourna-Douath'ı kadrosuna kattı
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İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, Salzburg'dan 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath'ı transfer ettiğini duyurdu. Gourna-Douath, Salzburg'da 95 maçta 2 gol ve 5 asist kaydetti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, Salzburg'un 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City, kadro yapılandırması çerçevesinde transferlerine devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın takımı, bu kapsamda son olarak Avusturya ekibi Salzburg'da forma giyen orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath'ı kadrosuna kattı.

Salzburg formasıyla toplam 95 müsabakada boy gösteren genç orta saha oyuncusu, 2 gol, 5asistlik skor katkısı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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