Lucas Biglia kararını verdi! Yıldız oyuncu İstanbul'da kalıyor - Haberler

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Lucas Biglia kararını verdi! Yıldız oyuncu İstanbul'da kalıyor

Haberler.com - Spor
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Medipol Başakşehir, geçen sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren 36 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Lucas Biglia ile anlaştı. Oyuncu, 1+1 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, , Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı. Geçen sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren 36 yaşındaki orta saha artık turuncu lacivertli ekibin formasını giyecek.

1 MİLYON EURO KAZANACAK

Başakşehir, Lucas Biglia ile maç başı bonusların olduğu 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Arjantinli futbolcu yıllık yaklaşık 1 milyon euro kazanacak. Yıldız orta saha oyuncusu geçen 37 maçta forma giydi ve 2 gol 5 asist kaydetti.

Lucas Biglia kararını verdi! Yıldız oyuncu İstanbul'da kalıyor

Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk Lucas Biglia Spor Haberler

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