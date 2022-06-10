Lucas Biglia kararını verdi! Yıldız oyuncu İstanbul'da kalıyor - Haberler

Lucas Biglia kararını verdi! Yıldız oyuncu İstanbul'da kalıyor
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Medipol Başakşehir, geçen sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren 36 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Lucas Biglia ile anlaştı. Oyuncu, 1+1 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, , Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı. Geçen sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren 36 yaşındaki orta saha artık turuncu lacivertli ekibin formasını giyecek.
1 MİLYON EURO KAZANACAK
Başakşehir, Lucas Biglia ile maç başı bonusların olduğu 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Arjantinli futbolcu yıllık yaklaşık 1 milyon euro kazanacak. Yıldız orta saha oyuncusu geçen 37 maçta forma giydi ve 2 gol 5 asist kaydetti.
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