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Luan Peres kabusu yaşıyor! Fenerbahçe'nin yıldızı 1 ay daha yok

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Luan Peres'in 1 ay daha sarı-lacivertli formayı giymesi beklenmiyor.

Eylül ayında oynanan Avrupa Ligi'ndeki Rennes maçında sakatlanan Luan Peres, ocak ayında sahalara dönmüştü. Ancak Brezilyalı stoper, Kasımpaşa maçında 7 dakika süre aldıktan sonra bir kez daha sakatlanmıştı. Peres'in son durumu netlik kazandı.

GERİ DÖNÜŞÜ 1 AYI BULACAK

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, sakatlık yaşadığı dizine yükleme yaptığında ödem ve şişlik meydana gelen Luan Peres, en az 3 hafta daha bireysel olarak çalışacak. Brezilyalı stoperin sahalara dönüşü ise 1 ayı bulacak.

12 MAÇA ÇIKABİLDİ

Sezon başında Fenerbahçe, Marsilya'dan Luan Peres'i 5.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. 28 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli formayla sadece 12 maça çıkabildi.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Luan Peres Spor Haberler

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Yorumlar (1)

karakurt bozdoğan:

Ali koçla birlikte sende gidersin.

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