Çaykur Rizesporlu futbolcu Augusto'dan Avrupa kupası hedefi Açıklaması

Çaykur Rizesporlu futbolcu Loide Antonio Augusto, takımlarının ligin ilk beşinde olmasının sürpriz olmadığını ve Avrupa'ya gidebilecek potansiyele sahip olduklarını ifade etti. Rize'nin sakin yapısının futbolcunun konsantre olmasına yardımcı olduğunu da vurguladı.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Loide Antonio Augusto, "Ligin ilk beş sırasında olmamız kimseyi şaşırtmamalı bence. Bunu zorlayabilecek, Avrupa'ya gidebilecek kapasiteye sahibiz." dedi.

ikas Eyüpspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdüren yeşil-mavili takımın antrenmanı öncesinde Augusto, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rize'ye adapte olmasının belli bir süre aldığını belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Daha önce Türkiye'de, Alanyaspor'da iki yıl oynamıştım. Buraya geldiğimde de çok iyi karşılandım. Farklı bir yapıda oynuyoruz burada. Buna adapte sağlamam bir belli bir süre aldı. Şu anda kendimi çok daha iyi hissediyorum ve takımıma asistlerle ve gollerle katkı sağlamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Angolalı sağ kanat, teknik direktör değişimiyle farklı bir yapıya büründüklerini vurgulayarak, "Yeni gelen hocamızla yeni bazı fikirler ortaya çıkarma şansımız oldu. Bizim için farklı bir oksijen diyebilirim. Yeni hocanın gelmesiyle farklı bir yapıya bürünmeye çalışıyoruz. Bunun yansımaları da göreceğiz ilerleyen zamanda." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili takımın hedeflerine yönelik de açıklamalarda bulunan Augusto, şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu çok net söylemek istiyorum biz kapasite sahibi bir takımız, belli bir potansiyelimiz var. Ligin ilk beş sırasında olmamız kimseyi şaşırtmamalı bence. Bunu zorlayabilecek, Avrupa'ya gidebilecek kapasiteye sahibiz. Türk ligi çok farklı bir lig, belli noktalarda zorlukları olan bir lig. Bir anda çok yukarıda olan bir takım kendini aşağıda bulabiliyor, aşağıda olan bir takım kendini bir anda yukarıda bulabiliyor. Biz Eyüpspor ile oynayacağımız ilk maçta galip gelerek bunu bir seriye bağlayıp yukarılara doğru tırmanmak istiyoruz."

Rize şehri ile ilgili düşüncelerini de aktaran Augusto, "Rize, kendinizi futbola konsantre etmeniz için çok uygun bir yer. Çok sakin bir şehir o sakinliğin içerisinde genelde dinlenip antrenman yapıp böyle bir rutin içindeyiz." dedi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
