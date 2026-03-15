Liverpool, Tottenham'a son dakikada takıldı

Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool, evinde Tottenham ile oynadığı maçta son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı. Liverpool, 49 puanla 5. sırada, Tottenham ise 30 puanla 16. sırada yer aldı.

Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool ile Tottenham, Anfield'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 18. dakikada Dominik Szoboszlai ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Konuk takım ise 90. dakikada Richarlison'un attığı golle eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1'lik skorla sona erdi.

Bu sonuçla puanını 49'a çıkaran Liverpool, ligde 5. sıraya yükseldi. Tottenham ise 30 puanla 16. sırada kaldı. Teknik Direktör Igor Tudor, Tottenham ile çıktığı 5. maçta da kazanamazken, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 18 Mart Çarşamba günü Liverpool, Galatasaray'ı konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar

Bu iddia gerçekleşirse vay dünyanın haline
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor

Hem İran hem de dünya için kabus olur! İşte İsrail'in korkunç planı
İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi

Resmen itiraf ettiler! İran'ı silahı başlarına bela oldu
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt

Taraftarı korkutan iddia ile ilgili yeni gelişme
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar

Bu iddia gerçekleşirse vay dünyanın haline
68 yıllık rekabette puan farkı kapanıyor! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geçmek üzere

68 yıllık rekabette fark kapanıyor: Fenerbahçe'yi yakalıyorlar
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha