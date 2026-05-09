Haberler

Premier Lig'de Chelsea, 6 maç sonra puan aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, Chelsea'yi Anfield Road Stadı'nda konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Liverpool, Ryan Gravenberch'in 6. dakikada attığı golle öne geçerken, Chelsea'nin eşitliği sağlaması 35. dakikada Enzo Fernandez ile oldu. Bu sonuçla Liverpool puanını 59'a, Chelsea ise 49'a yükseltti.

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool ile Chelsea 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden Liverpool, Anfield Road Stadı'nda tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren ve ligde 6 maçtır puan alamayan Chelsea'yi ağırladı.

Karşılaşmada Liverpool'un golünü 6. dakikada Ryan Gravenberch atarken konuk takımın golü 35. dakikada Arjantinli Enzo Fernandez'den geldi.

Bu beraberlikle 4. sıradaki Liverpool puanını 59'a, 9. basamaktaki Chelsea ise 49'a çıkardı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama

AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıtta dev indirim
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu

Daha 32 yaşındaydı! 5 aylık Çorumlu Rüveyda'nın sonu oldu

Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...

Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu

Gözünü kırpmadan defalarca tetiğe bastı
Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıtta dev indirim
Denetim sırasında tespit edildi, zincir market şubesi mühürlendi

Denetim sırasında tespit edildi, şube mühürlendi
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar

15 yaşındaki kıza attığı rezil mesajlar ortaya çıktı