Premier Lig'de Chelsea, 6 maç sonra puan aldı

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool ile Chelsea 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden Liverpool, Anfield Road Stadı'nda tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren ve ligde 6 maçtır puan alamayan Chelsea'yi ağırladı.

Karşılaşmada Liverpool'un golünü 6. dakikada Ryan Gravenberch atarken konuk takımın golü 35. dakikada Arjantinli Enzo Fernandez'den geldi.

Bu beraberlikle 4. sıradaki Liverpool puanını 59'a, 9. basamaktaki Chelsea ise 49'a çıkardı.