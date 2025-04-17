Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Bahçeli isim vermeden Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef aldı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası Bahçeli'yi küplere bindirdi
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler

Gece boyunca bu görüntüyü paylaştılar! Yerlikaya'yı kızdıran iddia

Liverpool, Van Dijk'ın Sözleşmesini 2027'ye Kadar Uzattı

Liverpool, Van Dijk'ın Sözleşmesini 2027'ye Kadar Uzattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, 33 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Virgil van Dijk ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu. Van Dijk, kulüpte iki yıl daha geçirecek olmaktan dolayı mutluluğunu ifade etti.

İngiliz ekibi Liverpool, 33 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Virgil van Dijk'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool, Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk'ın sözleşmesini uzattı. Konuyla ilgili Liverpool'un resmi intrenet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcu ile 2027 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İmza töreninin ardından İngiliz ekibinin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan van Dijk, çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi. Hollandalı futbolcu, "Gurur verici, sevinç dolu bir duygu. Kariyerimde bugüne kadar kat ettiğim yol, bu kulüpte iki yıl daha geçirebilmek muhteşem ve çok mutluyum. Her zaman Liverpool'du. Burasının benim ve ailem için doğru yer olduğuna dair kafamda hiçbir şüphe yoktu. Ben Liverpool'luyum" ifadelerini kullandı.

2018'de Southampton'dan Liverpool'a transfer olan Van Dijk, İngiliz ekibinde şu ana kadar 314 maçta forma giyerken 27 gol attı. Hollandalı oyuncu, Liverpool kariyerinde Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, FA Cup ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.