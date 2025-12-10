Haberler

Liverpool'un yüzü Şampiyonlar Ligi'nde güldü

Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Liverpool, Inter'i 1-0 yendi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, sakatlık nedeniyle oyunu erken terk etti. Kadro dışı bırakılan Muhammed Salah ise forma giymedi. Maçın kaderini belirleyen gol, 88. dakikada Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı gol oldu. Inter, 7. haftada Arsenal'ı konuk ederken, Liverpool ise Marsilya'ya konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Inter, sahasında Liverpool'u ağırladı. Karşılaşma Inter açısından talihsiz başladı. Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle daha 11. dakikada yerini Zielinski'ye bırakmak zorunda kaldı.

Liverpool cephesinde ise kadro dışı bırakılan yıldız Muhammed Salah, takımını tribünden dahi takip etmezken, mücadelede forma giyemedi.

VAR KONATE'NİN GOLÜNÜ İPTAL ETTİ

Karşılaşmanın ilk yarısında 32. dakikada Konate'nin kaydettiği gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. İlk 45 dakika 0-0 eşitlikle sona erdi.

MAÇIN KADERİNİ PENALTI BELİRLEDİ

İkinci yarı büyük oranda dengeli bir mücadeleye sahne oldu. Liverpool aradığı fırsatı 88. dakikada buldu ve kazanılan penaltıda topun başına geçen Dominik Szoboszlai hata yapmayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu gol aynı zamanda mücadelenin de skoru oldu.

INTER VE LIVERPOOL'UN SONRAKİ MAÇLARI

12 puanda kalan Inter, Devler Ligi'nin 7. haftasında güçlü rakip Arsenal'ı konuk edecek. Puanını 12'ye yükselten Liverpool ise Marsilya deplasmanına çıkacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
