Liverpool'un yıldızından maç oynanırken İlkay Gündoğan'a bomba soru

Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçta İlkay Gündoğan, performansıyla öne çıktı. Deneyimli futbolcu, bir Liverpool oyuncusunun karşılaşma sırasında kendisine "Atmosfer her zaman böyle inanılmaz mı?" diye sorduğunu açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılıların yıldız transferi İlkay Gündoğan, mücadeledeki performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.

ATMOSFER İNGİLİZLERİ ETKİLEDİ

RAMS Park'ı dolduran 51 bini aşkın taraftarın coşkusu ve özellikle Liverpool'un topa sahip olduğu anlarda yükselen ıslık sesleri, İngiliz basınında da geniş yankı buldu. 34 yaşındaki Gündoğan da maç sonrası yaptığı açıklamada stat atmosferine vurgu yaptı.

"ATMOSFER HER ZAMAN BÖYLE Mİ?"

Deneyimli futbolcu, maç sırasında Liverpool'da forma giyen bir oyuncunun yanına gelerek kendisine, "Atmosfer her zaman böyle inanılmaz mı?" diye sorduğunu açıkladı. İlkay Gündoğan, bir İngiliz muhabirin "Bu futbolcu kimdi?" sorusuna ise "İsim veremem" yanıtını verdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

cehennem gibiydi 160 db di

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Yok öyle dememiştir çok korkuyorum İlkay abi falan demiştir uulan adamlar her hafta 50 bin kişiye oynuyor premier lig atmosferinde şu yalan dolanları bırakın

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
