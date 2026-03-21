Liverpool'un maçı trafik kazası nedeniyle geç başladı
İngiltere Premier Lig'deki Brighton - Liverpool karşılaşması, stadyum çevresinde gerçekleşen bir trafik kazası sebebiyle planlanan saatten 15 dakika geç başladı.
MAÇ BAŞLAMA SAATİ DEĞİŞTİ
Yetkililer, güvenlik ve ulaşım aksaklıkları nedeniyle müsabakanın planlanan saatinde başlatılamadığını açıkladı. Yaşanan gelişme sonrası karşılaşmanın başlama saati 15 dakika ertelendi. Maç 15 dakika sonra başladı.
