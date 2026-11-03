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Liverpool Teknik Direktörü Iraola, Fenerbahçe maçının kolay olmayacağını söyledi

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Liverpool Teknik Direktörü Iraola, Fenerbahçe ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçının kolay olmayacağını söyledi. Fenerbahçe'nin çok iyi oyunculara ve tecrübeye sahip olduğunu belirten Iraola, 3 maçta 9 puanın 12 puana ulaşmak için önemli olduğunu vurguladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool'un teknik direktörü Andoni Iraola, kolay maç olmayacağını söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Chobani Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Iraola, sarı-lacivertli takımın çok iyi oyunculara sahip olduğunu belirtti.

Maça güçlü başlamaları gerektiğini vurgulayan Andoni Iraola, "Tamamen yarınki Fenerbahçe maçına odaklı şekilde geldik. Kolay olmayacağını biliyoruz. İstatistiklere bakıyoruz. Diğer İngiliz takımları da aynı şekilde, Türkiye'de oynaması her zaman zor. Fenerbahçe çok iyi oyunculara sahip, tecrübeye sahipler. Bu rekabeti nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Maça güçlü başlamamız gerekiyor ve hızlı şekilde momentumu alıp ellerindeki özgüveni kırmamız gerekiyor. Bu ligin daha başı. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 9 puan bizim için oldukça büyük bir şans. 12 puana ulaşabilmemiz ilk 8 için çok önemli. Bu kulvarda böyle şeylerin zor olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin zor bir süreçten geçtiğinin hatırlatılması üzerine Iraola, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe, teknik direktörünü değiştirdiği bir dönemden geçiyor. Oyuncuları ve takımı biliyoruz. Bunda bir değişiklik yok. Analiz yapabileceğimiz bir durum var. Stillerini çok değiştirdiklerini düşünmüyorum. Bireysel olarak yetenekli oyuncular var. Onlara yönelik çalışmamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin çok iyi oyuncuları var. Orta sahada topla çok zaman verirsek bu konuda sorun yaşayabiliriz. Maçı daha çok kontrol altında tutmamız gerekiyor. Özgüven kazanmalarına izini vermemeliyiz. Buraları nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Ne kadar güçlü başlarsak onlara daha az şans vereceğiz. Diğer türlü olursa bize çok fazla üstünlük kurabilirler."

Gakpo: "Olabildiğince performans vermeye çalışacağım"

Liverpool'un Hollandalı futbolcusu Cody Gakpo, her zamanki kafa yapısında sahaya çıkacağını ve olabildiğince performans vermeye çalışacağını dile getirdi.

Gelişmeye devam edeceklerini aktaran Gakpo, "Ben her zamanki kafa yapısında olacağım. Her zaman olduğu gibi yaklaşacağım. Olabildiğince performans vermeye çalışacağım. Hala gelişmeye devam eden bir kulübüz. Burada sürekliliği sağlamaya çalışıyoruz. Maçın her dakikasında kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi özel şeylerin olduğu bir sahne. Herkesin kendini bireysel olarak kanıtlamaya çalıştığı zamanlar oldu. Birbirimizi daha fazla tanımamız ve iletişim kurmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da zor bir atmosfer olacağının altını çizen Gakpo, "Geçen senede Türkiye'de 2 maçımız olmuştu. Atmosfer çok büyüktü. Bazı oyuncular bu durumu seviyor ben de seviyorum. Dört gözle beklediğimi söyleyebilirim." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
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