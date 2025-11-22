Liverpool, Nottingham Forest'a 3-0 Mağlup Oldu
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Nottingham Forest'a 3-0 yenilerek son 7 maçında 6. mağlubiyetini aldı. Nottingham Forest, bu galibiyetle puanını 12'ye çıkarırken, Liverpool 18 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool, sahasında Nottingham Forest'a 3-0 yenildi.
Küme düşme hattındaki Nottingham Forest'ı ağırlayan Liverpool, kötü gidişine bu karşılaşmada da son veremedi ve ligde son 7 maçtaki 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.
Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Murillo, Nicolo Savona ve Morgan Gibbs-White attı.
18 puanda kalan son şampiyon Liverpool, zirveden giderek uzaklaşırken, Nottingham Forest puanını 12'ye çıkardı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor