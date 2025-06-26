Liverpool, Milos Kerkez'i Satın Aldı

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Liverpool, Bournemouth'un genç sol bek oyuncusu Milos Kerkez ile sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki Macar futbolcu, transferinin ardından büyük bir memnuniyetle duygularını paylaştı.

İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Bournemouth'un 21 yaşındaki Macar sol beki Milos Kerkez'i kadrosuna kattığını duyurdu.

İngiltere'de son şampiyon Liverpool, transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon transferde suskunları oynayan İngiliz devi, bu sene sezona hızlı bir giriş yaparak Armin Pecsi, Jeremie Frimpong ve Florian Wirtz'in ardından bir transferi daha bitirdi. İngiliz devi, Bournemouth forması giyen 21 yaşındaki Macar sol bek Milos Kerkez'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan duyuruda Macar oyuncu ile uzun süreli sözleşme imzalandığı ifade edilirken, bonservis bedeli ise açıklanmadı. Ayrıca sağlık kontrollerinden de geçen Milos Kerkez'in forma numarasının ilerleyen günlerde açıklanacağı ifade edildi.

MILOS KERKEZ: ÇOK MUTLUYUM VE HEYECANLIYIM

Transferinin ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Milos Kerkez, Liverpool formasıyla kupalar kazanmak istediğini dile getirdi. Kerkez, "Gerçekten mutluyum. Bu benim için gerçek bir onur. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde, İngiltere'nin en büyük kulübünde oynayacak olmak bir ayrıcalık. Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bundan sonra eve gideceğim ve ülkemde birkaç gün dinleneceğim. Ardından antrenmanlara çıkıp, sezona hazırlanmak için sabırsızlanıyorum. Henüz resmi olarak açıklanmadan önce bile bana büyük bir sevgi gösterdiğiniz için herkese teşekkür etmek istiyorum. Takımı her zaman olduğu gibi desteklemeye devam edin, çünkü siz dünyanın en büyük taraftarısınız. Kulüple birlikte kupalar kazanmak ve umarım Anfield'da birkaç gol atmak için elimden gelen her şeyi vereceğim. O coşkuyu duymak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşürüz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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