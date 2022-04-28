Liverpool, Jürgen Klopp'la nikah tazeledi! İşte Alman hocanın yeni sözleşmesi
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Premier Lig devi Liverpool, teknik direktör Jürgen Klopp'un sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. 7 sezondur takımın başında bulunan Alman hoca, 1 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.
Liverpool'u eski günlerine döndüren Alman teknik direktör Jürgen Klopp, 4 yıl daha Kırmızılar'ın başında olacak.
2026'YA KADAR LİVERPOOL'DA
Liverpool'la başarıdan başarıya koşan ve 2024'te sözleşmesi sona eren Jürgen Klopp, Kırmızılar ile 2026'ya kadar yeni sözleşme imzaladı. 54 yaşındaki deneyimli teknik direktör Liverpool'un ligdeki şampiyonluk hasretine son verirken, 2 kez çıktığı Şampiyonlar Ligi finalinden bir kez mutlu ayrıldı.
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