Liverpool, Galatasaray maçı öncesi son dakikada yıkıldı

Liverpool, Galatasaray maçı öncesi son dakikada yıkıldı
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında ağırladığı Tottenham ile 90. dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. İngiliz ekibi, sıradaki maçında Galatasaray ile karşılaşacak.

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool ile Tottenham karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadele, 1-1'lik skorla tamamlandı.

LIVERPOOL 90. DAKİKADA YIKILDI

Liverpool, 18. dakikada Dominik Szoboszlai'nin serbest vuruştan attığı muhteşem golle öne geçti. Konuk ekip Tottenham'a beraberliği getiren golü 90. dakikada Brezilyalı oyuncu Richarlison kaydetti.

ÜST ÜSTE İKİNCİ PUAN KAYBI

Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşayarak 49 puana yükseldi. Tam 5 maç aradan sonra ligde puan alan Tottenham, 30 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool, Brighon deplasmanına gidecek. Tottenham, kendi sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Liverpool, hafta içinde ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak.

