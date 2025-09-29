Haberler

Liverpool, Galatasaray Maçı İçin Kamp Kadrosunu Duyurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Liverpool, kamp kadrosunu açıkladı. Federico Chiesa ve sakat olan Giovanni Leoni kadroda yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak İngiltere'nin Liverpool takımı, karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu.

Liverpool'dan yapılan açıklamaya göre Federico Chiesa ve sakatlığı bulunan Giovanni Leoni kamp kadrosunda yer almadı.

İngiliz temsilcisinin Galatasaray maçı için 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Alisson Becker, Joe Gomez, Wataru Endo, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konate, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Muhammed Salah, Conor Bradley, Curtis Jones, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Giorgi Mamardashvili, Andrew Robertson, Freddie Woodman, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Rio Ngumoha.

Galatasaray ile Liverpool, RAMS Park'ta yarın saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında evinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i 3-2 yenmişti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan ve yüzüne bakmadığı spiker arasında Türkçe diyalog

Bir zamanlar yüzüne bakmıyordu, şimdi Türkçe konuşup gülüşüyorlar
Güllü'nün ölüm haberini veren oğlu için cezaevine girdiği ortaya çıktı: Geldiğinde 50 kiloydu

Güllü, ölüm haberini veren oğlu için cezaevine girmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.