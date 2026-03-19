Liverpool-Galatasaray maçının ardından

Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, Galatasaray'ı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldikleri maç sonrası takımının performansını değerlendirdi. Slot, bu sezonki en iyi futbolu oynadıklarını belirtirken, çeyrek finalde PSG ile karşılaşacaklarını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında konuk ettikleri Galatasaray'ı 4-0 yenerek çeyrek finale yükselen Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, bu sezonki en iyi futbollarını oynadıklarını söyledi.

Hollandalı teknik adam, Anfield Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Slot, "Başlangıçtan sonuna kadar çok iyi oynadık. Çok iyi hücum ettik. Stattaki enerji çok yüksekti. Oyuncular ve taraftarlar arasında büyük bir dinamik vardı. Bugün harika bir maç çıkardık. Hayatımdaki en iyi sonuçlardan biriydi. Futbol böyle oynanmalı. Futbolcularımız seviyelerinin düşmediğini ortaya koydu. Hala bu seviyede performans sergileyebildiğimizi de gösterdik. Geçen sezonun birçok döneminde bunu başarmıştık. Bugünkü performanstan memnunum ama Avrupa'da bunu daha çok göstermeliyiz ve istikrarı bulmalıyız. İnsanları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum ama bu performansı tekrarlamak zor olacak." diye konuştu.

Çeyrek finalde geçen sezon elendikleri Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla eşleştiklerini dile getiren Slot, "Çeyrek finalde PSG gibi ikarşılaşacağız. Geçen sezon da onlarla zorlu maçlar oynamıştık." dedi.

Arne Slot, Anfield'daki atmosferle ilgili, "Taraftarımıza çok minnettarız. Galatasaray'a 2 kez kaybetmiştik. Onlara kendi taraftarları çok yardımcı olmuştu. Anfield bugün daha da büyük bir atmosfer oluşturdu. Bu akşamın atmosferi inanılmazdı. Bunu burada birkaç kez yaşadım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a karşı topun kontrolünü ellerinde tuttuklarına değinen Slot, "Galatasaray uzun toplar kullandı ama çok iyi savunduk. Orta sahada yüklendik. Daha önce Galatasaray karşısında yaptığımızdan fazlasını yapabildik. Bir maçta 4 gol atabilmek kolay değil ama bunu başarabildik. Çok daha fazla gol atabilirdik ve atmalıydık. Yine de performanstan memnunum." açıklamasını yaptı.

"Osimhen inanılmaz bir oyuncu"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Victor Osimhen'in sakatlanarak çıkmasının işlerini kolaylaştırdığını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, maçın 9. dakikasında sakatlanan ve zorlanarak mücadele ettiği maçın devre arasında oyundan çıkan Osimhen ile ilgili, "Osimhen inanılmaz bir oyuncu. Sakatlanarak çıkması bizim işimize yaradı. Osimhen kariyerinde birçok kez gol atabildiğini gösterdi. Bir oyuncunun sakatlandığını görmek hoş değil. O Galatasaray'ın performansında etkili olan bir oyuncu." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
