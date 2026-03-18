Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool, Galatasaray'la oynadığı maçın ilk yarısını Szoboszlai'nin 25. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. Maçta Uğurcan Çakır, Salah'ın penaltı atışını da kurtardı.

Stat: Anfield Road

Hakemler: Pawel Raczkowski, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Gol: Dk. 25 Szoboszlai (Liverpool)

25. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında Mac Allister'ın ceza yayına gönderdiği topu, Szoboszlai penaltı noktasının gerisinden yerden bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-0.

29. dakikada Abdülkerim'in hatalı pasında topla ceza alanına giren Muhammed Salah'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

31. dakikada ceza alanında oluşan karambolde müsait pozisyonda topu önünde bulan Wirtz'in vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

33. dakikada Szoboszlai'nin ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan uçarak topun ağlara gitmesini önledi.

45+2. dakikada Szoboszlai, Jakobs'un müdahalesiyle ceza alanında yerde kalınca hakem Pawel Raczkowski penaltı noktasını gösterdi.

45+4. dakikada Muhammed Salah'ın kullandığı atışta kaleci Uğurcan ayaklarıyla golü önledi.

45+5. dakikada Jakobs'un sol taraftan ortaladığı topa ön direkte Sallai kafayla vurdu. Kaleci Alisson meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+6. dakikada Muhammed Salah'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Uğurcan topu çeldi. Dönen topa Wirtz'in vuruşunda Uğurcan bir kez daha gole izin vermedi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
