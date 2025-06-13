Liverpool, Florian Wirtz'i Rekor Bedelle Transfer Etti

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İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool, Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz'i Bayer Leverkusen'den 116 milyon sterlinlik rekor bir bedelle transfer etti.

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) şampiyonu Liverpool, Alman 1. Lig (Bundesliga) takımı Bayer Leverkusen'den 22 yaşındaki Florian Wirtz'i transfer etti.

ABD televizyon kanalı ESPN'de yer alan habere göre, Liverpool, Alman orta saha oyuncusunun transferini gerçekleştirdi.

İngiliz ekibinin, Wirtz'in bonservisi için Bayer Leverkusen'e 116 milyon sterlinlik (136 milyon Avro) bir bedel ödeyeceği ve bu miktarın Liverpool için rekor olacağı belirtildi.

Alman milli oyuncu, Leverkusen formasıyla birer Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Bu arada Liverpool da Wirtz'in transferiyle ilgili habere sitesinde yer verdi.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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