Haberler

Liverpool, Everton'ı 2-1 Yenerek 5'te 5 Yaptı

Liverpool, Everton'ı 2-1 Yenerek 5'te 5 Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig'in 5. haftasında Merseyside derbisinde Liverpool, Everton'ı 2-1 mağlup ederek 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.

Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool evinde karşılaştığı Everton'ı 2-1'lik skorla mağlup etti ve 5'te 5 yaptı.

Premier Lig'in 5. haftasında Merseyside derbisinde Liverpool ile Everton, Anfield'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 10. dakikada Ryan Gravenberch'ın attığı golle 1-0 öne geçerken, 29. dakikada da Hugo Ekitike'nin kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda konuk takım, 58. dakikada Idrissa Gueye ile farkı 1'e indirse de müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca Liverpool, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Premier Lig'de 5'te 5 yapan Liverpool, yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Everton ise ligdeki 2. mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rakam öyle böyle değil! Fenerbahçe'nin borcu belli oldu

Aziz Yıldırım 25 milyar TL demişti! İşte Fenerbahçe'nin borcu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump uyuşturucu taşıyan tekneyi vurduklarını açıkladı: 3 narko-teröristi öldürdük

Trump uluslararası sulardaki tekneyi gözünü kırpmadan vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.