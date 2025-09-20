Liverpool, Everton'ı 2-1 Yenerek 5'te 5 Yaptı

Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool evinde karşılaştığı Everton'ı 2-1'lik skorla mağlup etti ve 5'te 5 yaptı.

Premier Lig'in 5. haftasında Merseyside derbisinde Liverpool ile Everton, Anfield'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 10. dakikada Ryan Gravenberch'ın attığı golle 1-0 öne geçerken, 29. dakikada da Hugo Ekitike'nin kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda konuk takım, 58. dakikada Idrissa Gueye ile farkı 1'e indirse de müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca Liverpool, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Premier Lig'de 5'te 5 yapan Liverpool, yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Everton ise ligdeki 2. mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı. - İSTANBUL