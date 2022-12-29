Üye Girişi
Haberi Paylaş

Liverpool'dan taraftarına yeni yıl hediyesi! Dünya Kupası'nın yıldızı Gakpo formayı giydi

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, PSV Eindhoven'dan Hollandalı kanat oyuncusu Cody Gakpo'yu 42 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Gakpo, Liverpool formasıyla ilk pozunu verdi.

Liverpool, PSV Eindhoven'dan Hollandalı futbolcu Cody Gakpo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Liverpool'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu için 42 milyon euro bonservis ödeyeceği bildirildi.

Liverpool'dan taraftarına yeni yıl hediyesi! Dünya Kupası'nın yıldızı Gakpo formayı giydi

"MUHTEŞEM KULÜP"

Transfer sonrası Cody Gakpo, "Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Bu muhteşem kulüpte oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

FANTASTİK GOLLER ATTI

2022 Dünya Kupası'nda Hollanda ile 5 maça çıkan Gakpo, 3 gol kaydetti. Gakpo, Dünya Kupası'ndaki şık golleriyle adından söz ettirdi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon çıktığı 34 maçta 18 gol, 18 asist üretti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Liverpool Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title