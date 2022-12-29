Liverpool'dan taraftarına yeni yıl hediyesi! Dünya Kupası'nın yıldızı Gakpo formayı giydi
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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, PSV Eindhoven'dan Hollandalı kanat oyuncusu Cody Gakpo'yu 42 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Gakpo, Liverpool formasıyla ilk pozunu verdi.
Liverpool, PSV Eindhoven'dan Hollandalı futbolcu Cody Gakpo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Liverpool'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu için 42 milyon euro bonservis ödeyeceği bildirildi.
"MUHTEŞEM KULÜP"
Transfer sonrası Cody Gakpo, "Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Bu muhteşem kulüpte oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
FANTASTİK GOLLER ATTI
2022 Dünya Kupası'nda Hollanda ile 5 maça çıkan Gakpo, 3 gol kaydetti. Gakpo, Dünya Kupası'ndaki şık golleriyle adından söz ettirdi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon çıktığı 34 maçta 18 gol, 18 asist üretti.