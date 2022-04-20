Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark! Premier Lig'de lider değişti

Liverpool ile Manchester United, Premier Lig'in 30. haftasında Anfield'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazanırken maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

LIVERPOOL LİDERLİĞE OTURDU

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Diaz, 22. ve 85. dakikada Salah ve 68. dakikada Mane kaydetti. Bu sonucun ardından Liverpool, puanını 76 yaptı ve maç fazlasıyla Manchester City'nin önünde liderliğe oturdu.

TARİH YAZDILAR

Liverpool, Manchester United'ı bu sezon Old Trafford'da 5-0 mağlup ettikten sonra bu kez de evinde 4-0'lık skorla mağlup etmiş oldu. Liverpool ayrıca, bir Premier Lig sezonunda Manchester United'a 9 gol atarak bu alanda tarihin en iyisi oldu

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