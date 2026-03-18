Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi eşi benzeri görülmemiş antrenman
Liverpool, Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi rövanş maçı öncesi son antrenmanını farklı bir yöntemle gerçekleştirdi. Antrenmanda tenis topu kullanılarak oyuncuların refleks, koordinasyon ve konsantrasyonunu artırmak hedeflendi.
FARKLI ANTRENMAN YÖNTEMİ
Teknik ekip, oyuncuların refleks, koordinasyon ve konsantrasyonunu artırmak amacıyla antrenmanda tenis topuna yer verdi. Futbolcuların bu yöntemle yaptığı çalışmalar, antrenmanın en ilgi çekici anları arasında yer aldı.
MAÇ ÖNCESİ SON PROVA
Kritik karşılaşma öncesi yapılan bu antrenman, Liverpool'un maça ne kadar hazır ve odaklı olduğunu gösterdi. Oyuncuların tempolu görüntüsü teknik heyeti memnun etti.