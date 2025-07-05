Liverpool'dan Diogo Jota için büyük vefa örneği
Diogo Jota'nın 20 numaralı formasını emekliye ayıran Liverpool, Diogo Jota'nın çocuklarının ömür boyu tüm eğitim masraflarını karşılayacak. Öte yandan İngiliz kulübü, Diogo Jota'nın kalan iki yıllık sözleşmesini ailesine ödemeye karar verdi.
İspanya'nın Zamora şehrinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte hayatını kaybeden Diogo Jota için Liverpool'dan alkışlanacak bir hareket geldi.
FORMASI EMEKLİYE AYRILMIŞTI
2020 yılınan bu yana kadrosunda bulundurduğu Diogo Jota'nın ölümü sonrası Liverpool, Jota'nın 20 numaralı formasını emekli etme kararı almıştı.
AİLESİNE VE ÇOCUKLARINA DESTEK VERİLECEK
İngiliz devi, Portekizli futbolcunun ailesi için bir jest daha yapacak. Record'da yer alan habere göre; Liverpool kulübü, Diogo Jota'nın çocuklarının tüm eğitim masraflarının da ömür boyu karşılayacak. Ayrıca alınan karara göre, futbolcunun Haziran 2027'ye kadar olan sözleşmesinde öngörülen tüm maaşı ailesine ödenecek.