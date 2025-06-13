Liverpool'dan 136 milyon euroluk rekor transfer

Liverpool'dan 136 milyon euroluk rekor transfer
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Premier Lig devi Liverpool, Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'i 136 milyon euro bonservis karşılığında transfer etti. İngiliz ekibi, bu transferle birlikte en pahalı transferini gerçekleştirdi.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, gelecek sezon öncesi merakla beklenen dev transfer bombasını patlattı.

136 MİLYON EURO BONSERVİS

ESPN'in haberine göre; Liverpool, Bayer Leverkusen'in 22 yaşındaki on numarası Florian Wirtz'i transfer etti. Haberde, İngiliz ekibinin, Wirtz'in bonservisi için Bayer Leverkusen'e 136 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilirken aynı zamanda bu rakamın Liverpool için en pahalı transfer olarak rekor olacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Alman milli oyuncu, Geride kalan sezonda Bayer Leverkusen formasıyla 45 resmi karşılaşmaya çıkıp 16 gol ve 15 asistlik performansıyladikkatleri üzerine çekmişti. Wirtz, Leverkusen formasıyla birer Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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