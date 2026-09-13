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Livan Burcu'nun hedefi A Milli Futbol Takımı formasını giymek

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- Alman ekibi Union Berlin'de kariyerini sürdüren Türk futbolcu Livan Burcu: -"Türk Milli Takımı'nın formasını giymek benim için büyük bir gurur olur. Bunun için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Umarım beni davet ederler." "Türk futbolcular her zaman iyidir. Zaten Bundesliga'da oynamalarının sebeplerinden biri de bu" "Fenerbahçe'yi sevdiğimi söyleyebilirim"

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Türk futbolcu Livan Burcu, en büyük hedefinin A Milli Futbol Takımı'nın formasını giymek olduğunu söyledi.

Kariyerini Almanya'da sürdüren 21 yaşındaki futbolcu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bundesliga'nın dünyanın en üst düzey liglerinden biri olduğunu belirten Livan Burcu, "Bundesliga gerçekten çok zor bir lig. Dünyanın en üst düzey liglerinden birinde oynama fırsatına sahibim. Benim için burada olmak çok güzel. Burası iyi bir kulüp. Union Berlin'de olduğum için gururlu ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

Daha önce Ümit Milli Futbol Takımı forması giyen genç futbolcu, bir sonraki hedefinin A Milli Futbol Takımı'nda yen almak olduğunu dile getirdi.

A Milli Takım'da forma giymeyi çok istediğini aktaran Livan Burcu, "Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum. Türkiye Milli Takımı'nın formasını giymek benim için büyük bir gurur olur. Bunun için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Umarım beni davet ederler. Futbolda hiçbir zaman ne olacağını bilemezsiniz." diye konuştu.

"Türk futbolcuları burada görmekten gurur duyuyorum"

Bundesliga'da çok sayıda Türk futbolcunun forma giymesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Livan, Türk oyuncuların Almanya'da önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Genç futbolcu, "Türk futbolcular her zaman iyidir. Zaten Bundesliga'da oynamalarının sebeplerinden biri de bu. Bundesliga çok iyi bir lig. Türk kardeşlerimi burada görmekten gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

" Fenerbahçe'yi sevdiğimi söyleyebilirim"

Türkiye'deki futbolu yakından takip ettiğini anlatan Livan Burcu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını izlediğini belirtti.

Süper Lig'i takip etmeyi sevdiğini dile getiren genç futbolcu, önemli transferlerin de Türk futboluna ilgiyi artırdığını ifade etti.

Livan Burcu, "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı takip ediyorum. Muhammed Salah ve diğer önemli oyuncuların transferleri de ligi daha ilgi çekici hale getiriyor. Ama birini söylemem gerekirse Fenerbahçe'yi sevdiğimi söyleyebilirim. Bu kulüplerin maçlarını izlemeyi seviyorum. Bu sezon lig oldukça heyecanlı. Kimin şampiyon olacağını göreceğiz." diye konuştu.

"Union Berlin'e odaklanmış durumdayım"

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de forma giyme ihtimaline ilişkin soru üzerine Livan Burcu, şu anda Union Berlin'e odaklandığını dile getirdi.

İlerleyen süreçte Türkiye'de forma giyebileceğini aktaran Livan, "Şu anda buradayım ve tamamen Union Berlin'e odaklanmış durumdayım. Sonrasında neler olacağını göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'deki futbolseverlere selam gönderen Livan, "Türk kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Umarım görüşürüz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
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