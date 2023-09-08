Livakovic'ten kendisini Ankaragücü maçında oynatmayan İsmail Kartal'a teşekkür: Beni korudu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Hırvat kaleci Dominik Livakovic, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerde henüz forma giymemesine ilişkin konuşan Livakovic, "Ufak bir ağrım vardı ama şu an çok iyiyim. Cumartesi gününden bu yana antrenmanlarımı yüzde 100 şekilde yapabiliyorum. İsmail Kartal'a teşekkürler, beni korudu ve riske etmek istemedi." dedi.

Ballon d'Or'da yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Ödülü'ne aday gösterilen Dominik Livakovic, yeni transfer olduğu Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İSMAİL KARTAL BENİ RİSKE ETMEDİ"

Son maçta oynamaması ile ilgili konuşan Hırvat eldiven, "Fenerbahçe'ye gittikten sonra birkaç antrenmana çıkamadım. Ufak bir ağrım vardı ama şu an çok iyiyim. Cumartesi gününden bu yana antrenmanlarımı yüzde 100 şekilde yapabiliyorum. İsmail Kartal'a teşekkürler, beni korudu ve riske etmek istemedi. Bu yüzden Fenerbahçe ile henüz ilk maçıma çıkamadım." dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR ONUR"

Yılın kalecisi ödülüne aday olması ile ilgili de açıklamada bulunan Livakovic, "Ballon d'Or'da Lev Yashin Ödülü'ne aday olarak gösterilmek için çok büyük bir onur. Ancak, benim için Hırvatistan'ın kazandığı Dünya Kupası ikinciliği ve üçüncülüğüdür. Takımın başarısını daha çok umursuyorum. Elbette dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri olarak gösterilmek insanı mutlu eden bir şey..." ifadelerini kullandı.