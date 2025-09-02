Livakovic'in yeni takımı belli oldu

Güncelleme:
İspanya La Liga ekibi Girona, Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ile anlaşmaya vardı. Transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Ederson'un transfer edilmesiyle birlikte takımdan ayrılmaya hazırlanıypr.

GIRONA İLE ANLAŞTI

Edinilen bilgilere göre; Hırvat kaleci Livakovic, La Liga'da mücadele eden Girona ile anlaştı. Livakovic'in İspanya ekibi Girona'ya kiralık olarak gönderileceği, iki kulübün Livakovic'in 2,5 milyon euroluk maaşını yarı yarıya ödeyeceği öğrenildi.

RESMEN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Avrupa'da transferin sürecinin bitmesine kısa süre kala kulüpten resmi açıklamaların yakında yapılması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'de 2 maça çıkan tecrübeli kaleci, kalesinde 2 gol gördü. Livakovic'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
