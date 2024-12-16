Livakovic'in sahalara döneceği maç belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başkaşehir ile oynanan maçta sakatlanan ve ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kalan Dominik Livakovic'in sağlık durumu belli oldu.

HATAYSPOR MAÇINDA SAHALARA DÖNECEK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiği duyuruldu. Buna göre 20 Aralık Cuma günü ligin 17. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de tecrübeli eldivenin bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Livakovic'in 5 Ocak'ta Hatayspor ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.