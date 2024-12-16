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Livakovic'in sahalara döneceği maç belli oldu

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Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Livakovic'in, 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 20 Aralık'taki Eyüpspor maçında forma giyemeyecek olan Livakovic'in, 5 Ocak'ta Hatayspor ile oynanacak maçta sahalara dönmesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başkaşehir ile oynanan maçta sakatlanan ve ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kalan Dominik Livakovic'in sağlık durumu belli oldu.

HATAYSPOR MAÇINDA SAHALARA DÖNECEK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiği duyuruldu. Buna göre 20 Aralık Cuma günü ligin 17. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de tecrübeli eldivenin bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Livakovic'in 5 Ocak'ta Hatayspor ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

Livakovic'in sahalara döneceği maç belli oldu
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Fb li berke de forma giymeyecek nede olsa

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