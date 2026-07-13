Haberler

Kayseri'de 3x3 Basketbol Turnuvası Sona Erdi

Kayseri'de 3x3 Basketbol Turnuvası Sona Erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de düzenlenen FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası sona erdi.

Kayseri'de düzenlenen FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası sona erdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda 16'sı yabancı 32 takım mücadele etti.

Müsabakalarda takımlar, grup maçları ve eleme turlarına katıldı.

Turnuvada birinci Sırbistan takımı, ikinci İran takımı ve üçüncü Bosna Hersek takımı oldu.

Öte yandan smaç yarışmasında ise şampiyonluğu Med Brodie??????? kazandı.

Şampiyona sonrası düzenlenen törenle dereceye giren takım ve sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı

Son dönemin en büyük operasyonu! 81 ilde iki bakanlık harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı

Çocuğunu emanet ettiği yerde bu hale getirdiler
Haluk Levent’in o görüntüleri yeniden gündem oldu! Hem şarkı söyledi hem oynadı

Haluk Levent’in o görüntüleri gündem oldu: Hem şarkı söyledi hem de...
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

Marmaray'da pes dedirten görüntü
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık

Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu
Temmuz ayında bir grup doğasever, buzla kaplı göle girdi

Bu göle girmek için bin 900 KM yol yaptılar
Senatör Lindsey Graham'ın ölüm nedeni belli oldu

Trump'ın sağ kolunun ölüm nedeni belli oldu
TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar

TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar