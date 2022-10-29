Liste baştan aşağı değişti! İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu ve kulübü
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Süper Lig'de en değerli futbolcular listesi güncellendi. Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, 17.5 milyon euro bedeliyle zirveye oturdu. Arjantinli yıldızın ardından 2. sırayı ise Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai, 15 milyon euroluk değeri ile aldı. Öte yandan Süper Lig'in en değerli kulübü 145 milyon 700 bin euro ile Fenerbahçe oldu.
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi Transfermarkt, Süper Lig'de top koşturan futbolcuları piyasa değerini güncelledi. Listenin zirvesine Galatasaray'ın sansasyonel transferi otururken, en değerli kulüp ise Fenerbahçe oldu.
ZİRVENİN SAHİBİ ICARDI
Süper Lig'in en değerli futbolcusu 17.5 milyon euro bedeliyle Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi oldu. Listede 2. sırayı ise 15 milyon euroluk değeriyle Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai aldı. Sarı-kırmızılıların sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira ise 17'den 15 milyon euroya düşen piyasa değeri ile listede 3. sırada yer aldı.
EN DEĞERLİ KULÜP FENERBAHÇE
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli kulübü 176 milyon 950 bin euroyla Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri 145 milyon 700 bin euroluk değeriyle Trabzonspor takip etti. Listede Galatasaray 141 milyon 3 bin euro ile 3., Beşiktaş ise 121 milyon 600 bin euroluk değeriyle 4. sıraya yerleşti.
Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi şöyle:
- Mauro Icardi - 17.5 milyon euro
- Attila Szalai - 15 milyon euro
- Lucas Torreira - 15 milyon euro
- Yusuf Yazıcı - 15 milyon euro
- Victor Nelsson - 14 milyon euro
- Wout Weghorst - 14 milyon euro
- Bertrand Traore - 14 milyon euro
- Uğurcan Çakır - 14 milyon euro
- Diego Rossi - 14 milyon euro
- Dele Alli - 14 milyon euro
- Altay Bayındır - 13 milyon euro
- Kerem Aktürkoğlu - 13 milyon euro
- Ferdi Kadıoğlu - 12 milyon euro
- Bakasetas - 11 milyon euro
- Nathan Redmond - 11 milyon euro
- Arda Güler - 10 milyon euro
- Batshuayi - 10 milyon euro
- Trezeguet - 10 milyon euro
- Miguel Crespo - 10 milyon euro
- Abdülkadir Ömür - 9.5 milyon euro
Sizce #ŞenolGüneş, lider #Fenerbahçe 'nin 4 puan gerisindeki #Beşiktaş 'ı şampiyon yapabilir mi?— Haberler.com (@Haberler) October 26, 2022