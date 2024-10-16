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Lionel Messi'den akılalmaz hat-trick

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Arjantin, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Bolivya'yı 6-0'lık skorla mağlup etti. Lionel Messi, karşılaşmada 3 gol atıp, 2 asist yaptı ve maça damga vurdu. Bu sonuçla Arjantin, grupta 22 puana yükselirken, Bolivya 12 puanda kaldı. Messi, bu performansıyla uluslararası maçlarda en çok hat-trick yapan futbolcu unvanını elde etti.

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin, Bolivya ile karşı karşıya geldi. Tangocular, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MESSI'DEN İNANILMAZ PERFORMANS

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 19, 84 ve 86'da Lionel Messi, 43'te Lautaro Martinez, 45'te Julian Alvarez ve 70. dakikada Thiago Almada attı. Karşılaşmada 3 gol atan Lionel Messi, Martinez ve Alvarez'in gollerinde asisti yapan isim oldu. Messi, bu performansıyla rekor kırdı. Arjantinli yıldız, uluslararası maçlarda en çok hat-trick yapan (10) futbolcu oldu.

Bu sonucun ardından Arjantin, grupta 22 puana yükseldi. Bolivya, 12 puanda kaldı. Arjantin, gruptaki bir sonraki maçında Paraguay deplasmanına gidecek. Bolivya, Ekvadar deplasmanına konuk olacak.

Lionel Messi'den akılalmaz hat-trick
Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

Güney Amerika Lionel Messi Arjantin Bolivya Dünya Spor

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