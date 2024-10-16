Lionel Messi'den akılalmaz hat-trick

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin, Bolivya ile karşı karşıya geldi. Tangocular, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MESSI'DEN İNANILMAZ PERFORMANS

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 19, 84 ve 86'da Lionel Messi, 43'te Lautaro Martinez, 45'te Julian Alvarez ve 70. dakikada Thiago Almada attı. Karşılaşmada 3 gol atan Lionel Messi, Martinez ve Alvarez'in gollerinde asisti yapan isim oldu. Messi, bu performansıyla rekor kırdı. Arjantinli yıldız, uluslararası maçlarda en çok hat-trick yapan (10) futbolcu oldu.

Bu sonucun ardından Arjantin, grupta 22 puana yükseldi. Bolivya, 12 puanda kaldı. Arjantin, gruptaki bir sonraki maçında Paraguay deplasmanına gidecek. Bolivya, Ekvadar deplasmanına konuk olacak.