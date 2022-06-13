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Lincoln, Fenerbahçe için İstanbul'da

Demirören Haber Ajansı - Enver Alas - Spor
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Lincoln, Fenerbahçe için İstanbul'da

Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.

Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.

Portekiz'in Lizbon kentinden kalkan uçakla saat 18.20'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan Lincoln Henrique'yi Fenerbahçe'nin idari menajeri Emir Yolaç karşıladı. Eşiyle birlikte gelen Henrique, kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı.Sarı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki oyuncunun transferi için Portekiz ekibi Santa Clara ile anlaşmaya varırken, oyuncu ile İstanbul'da yapılacak görüşmelerin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Enver Alas - Spor

Fenerbahçe Portekiz İstanbul Spor Haberler

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