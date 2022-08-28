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Ligue 1 lideri PSG ilk puan kaybını yaşadı

Spor Haberleri

Ligue 1 lideri PSG ilk puan kaybını yaşadı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 4. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) ile Monaco 1-1 berabere kaldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 4. haftasında Paris Saint-Germain ( Psg ) ile Monaco 1-1 berabere kaldı.

Haftaya, kayıpsız lider başlayan Psg, puan tablosunun orta sıralarındaki Monaco'yu ağırladı.

Karşılaşma, Monaco'dan Volland'ın 20 ve PSG'den Neymar'ın (penaltıdan) 70. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.

Son şampiyon PSG, puanını 10'a, Monaco ise 5'e yükseltti. PSG, aynı puana sahip Olimpik Marsilya ve Lens'in averajla önünde liderliğini sürdürdü.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Paris Saint Germain Fransa PSG Spor Haberler

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