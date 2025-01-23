Lig'de ve Avrupa'da kabusu yaşayan takımın sadece 3 günde harcadığı paraya bakın

Premier Lig'de zor günler yaşayan Manchester City'nin kabusu Şampiyonlar Ligi'nde de devam ediyor. Bu sezon pek de istenilen performansı sergileyemeyen takım, dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçında 2-0 öne geçmesine rağmen PSG'ye 4-2 mağlup oldu. Dünya devi bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etme ihtimaliyle de karşı karşıya.

3 GÜNDE 170 MİLYON EURO HARCADILAR

İngiliz ekibi, tüm bu olanlara rağmen yaşadığı sportif krizi aşmak için çareyi transferde kesenin ağzını açmakta buldu. Kulüp, Vitor Reis (40 milyon Euro, Palmeiras) ve Khusanov (50 milyon Euro, Lens) transferlerinin ardından hücum hattını güçlendirmek için Frankfurt'un yıldız oyuncusu Omar Marmoush'u kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, 3 günde 3 oyuncu için 170 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

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