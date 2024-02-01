Formula 1'in ünlü pilotlarından Lewis Hamilton, Ferrari ile anlaştı. Hamilton, 2025 yılından itibaren Ferrari adına yarışacak.

Formula 1'de flaş bir transfer yaşandı. Mercedes'in 39 yaşındaki Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Ferrari'ye transfer oldu. Mercedes ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 2025 yılı için çıkış maddesi olan Hamilton, seneye Ferrari adına pistlerde yer alacak. - İSTANBUL