Üye Girişi
Haberler

Lewis Hamilton Ferrari ile Anlaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Formula 1'in ünlü pilotlarından Lewis Hamilton, 2025 yılından itibaren Ferrari adına yarışacak.

Formula 1'in ünlü pilotlarından Lewis Hamilton, Ferrari ile anlaştı. Hamilton, 2025 yılından itibaren Ferrari adına yarışacak.

Formula 1'de flaş bir transfer yaşandı. Mercedes'in 39 yaşındaki Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Ferrari'ye transfer oldu. Mercedes ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 2025 yılı için çıkış maddesi olan Hamilton, seneye Ferrari adına pistlerde yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Lewis Hamilton Formula 1 Mercedes Ferrari Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Zeka soruları - Beyin yakan zeka soruları! Görsel zeka soruları, Komik zeka soruları! Zeka soruları ve cevapları! Zeka soruları zor! 16 Mart hangi burç? Doğum günü 16 Mart olanların burcu nedir? 16 Mart yükselen burçları ve saatleri nedir? 16 Mart burç özellikleri neler? 14 Mart hangi burç? 14 Mart günü doğanların burcu ne? 14 Mart yükselen burçları nedir? 14 Mart burç özellikleri neler? 13 Mart hangi burç? 13 Mart günü doğanların burcu ne? 13 Mart yükselen burçları nedir? 13 Mart burç özellikleri neler? 12 Mart hangi burç? 12 Mart günü doğanların burcu ne? 12 Mart yükselen burçları nedir? 12 Mart burç özellikleri neler? 11 Mart hangi burç? 11 Mart günü doğanların burcu ne? 11 Mart yükselen burçları nedir? 11 Mart burç özellikleri neler? Galatasaray KAP geldi mi, 2 Şubat Cuma? Ronaldo hangi takımda 2024? Ramazan Hoca'nın katili bulundu mu? Fethiye'de gezilecek yerler nelerdir? Fethiye'de mutlaka gidilmesi gereken yerler listesi! Fethiye'de gezilecek yerler listesi! Kasık neresi? Kasık nerede bulunur? Kasık bölgesi neresidir? Kasık neresi oluyor? Kasık nedir, ne demek? Kasık vücutta nerede yer alır? Uyluk neresi? Uyluk kemiği nerededir? Uyluk nerede bulunur? Uyluk bölgesi neresidir? Uyluk nedir, ne demek? Uyluk kemiği neresi? Maddenin halleri nelerdir? Maddenin ayırt edici özellikleri ve maddenin ortak özellikleri nedir? Maddenin halleri nelerdir açıklayınız? Mardin'de gezilecek yerler nelerdir? Mardin'de mutlaka görülmesi gereken yerlerin listesi! Mardin'in gezilecek yerleri! İnci Taneleri konusu gerçek mi, oyuncuları kimler? İnci Taneleri dizisi uyarlama mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title