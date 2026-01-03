Haberler

Lewandowski hakkında Fenerbahçe'yi kahreden gelişme

Lewandowski hakkında Fenerbahçe'yi kahreden gelişme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Barcelona, adı Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski için kararını verdi. Katalan ekibinin, yıldız golcüyü takımda tutmak istediği ve yeni sözleşme planlamasında maaş indirimi seçeneğinin de masada olduğu öğrenildi.

  • Barcelona, Robert Lewandowski ile yoluna devam etmeyi hedefliyor.
  • Barcelona, Lewandowski'ye maaşı düşürülmüş bir sezonluk yeni sözleşme teklif etmeyi değerlendiriyor.
  • Barcelona'nın kadrosunda Andreas Christensen ve Marcus Rashford'un geleceği belirsizliğini koruyor.

Barcelona'nın, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu konuşulan Robert Lewandowski ile yoluna devam etmeyi hedeflediği belirtildi. Kulüp yönetiminin, golcü oyuncunun tecrübesi ve skor katkısı nedeniyle ayrılığa sıcak bakmadığı aktarıldı.

KADRO PLANLAMASINDA BELİRSİZLİKLER VAR

Mundo Deportivo'nun aktardığına göre Katalan ekibinde bazı isimlerin geleceğinin ise henüz netleşmediği ifade edildi. Habere göre, Andreas Christensen'in durumu ve kiralık olarak takımda bulunan Marcus Rashford'un geleceği belirsizliğini koruyor.

MAAŞI DÜŞÜRÜLMÜŞ YENİ SÖZLEŞME GÜNDEMDE

Barcelona'nın transfer piyasasında üst düzey bir santrfor arayışında olduğu kaydedilirken, mevcut kadrodaki Lewandowski için de yeni sözleşme seçeneğinin masada olduğu belirtildi. Bu kapsamda yıldız futbolcuya, maaşı düşürülmüş bir kontratla bir sezonluk yeni bir teklif sunulmasının değerlendirildiği aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi şaşkına çevirdi
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı

2 ilde görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi şaşkına çevirdi
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı