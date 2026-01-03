Lewandowski hakkında Fenerbahçe'yi kahreden gelişme

Barcelona'nın, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu konuşulan Robert Lewandowski ile yoluna devam etmeyi hedeflediği belirtildi. Kulüp yönetiminin, golcü oyuncunun tecrübesi ve skor katkısı nedeniyle ayrılığa sıcak bakmadığı aktarıldı.

KADRO PLANLAMASINDA BELİRSİZLİKLER VAR

Mundo Deportivo'nun aktardığına göre Katalan ekibinde bazı isimlerin geleceğinin ise henüz netleşmediği ifade edildi. Habere göre, Andreas Christensen'in durumu ve kiralık olarak takımda bulunan Marcus Rashford'un geleceği belirsizliğini koruyor.

MAAŞI DÜŞÜRÜLMÜŞ YENİ SÖZLEŞME GÜNDEMDE

Barcelona'nın transfer piyasasında üst düzey bir santrfor arayışında olduğu kaydedilirken, mevcut kadrodaki Lewandowski için de yeni sözleşme seçeneğinin masada olduğu belirtildi. Bu kapsamda yıldız futbolcuya, maaşı düşürülmüş bir kontratla bir sezonluk yeni bir teklif sunulmasının değerlendirildiği aktarıldı.